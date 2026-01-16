Длабоко деколте и бујни гради – Уна Чолиќ објави жешка фотографија од тоалетот

Постарата ќерка на пејачот Здравко Чолиќ, Уна Чолиќ, објави провокативна фотографија од излегување со која го „запали“ интернетот.

Постарата ќерка на Здравко Чолиќ, Уна, често е во центарот на вниманието, а е многу активна на социјалните мрежи, секојдневно споделувајќи моменти од својот живот. Овој пат, таа покажа нова облека, која предизвика бројни реакции кај нејзините следбеници.

Уна се фотографираше во тоалетот, каде што позираше во црна облека со длабоко деколте, нагласувајќи го својот атрактивен изглед. Во добро расположение, не беше сама – друштво ѝ правеа нејзините пријатели, со кои направи селфи заедно.

Фотографијата набрзо заврши на Инстаграм, а коментарите и лајковите се насобраа, потврдувајќи дека Уна сигурно знае како да привлече внимание со својот стил и изглед.

Foto: print screen/Instagram/unacolic