Џорџ Клуни воодушевен од кражбата во Лувр: „Горд сум на тие луѓе, тоа е за филм“

Холивудскиот актер на шега го коментираше грабежот во музејот за кој зборува целиот свет.

Холивудскиот актер Џорџ Клуни се осврна на неодамнешната кражба на скапоцени камења во Лувр, шегувајќи се дека би можела да биде вклучена во претстојниот филм „Оушн 14“, дел од франшизата што ги направи измамниците и крадците познати.

„Ако сте професионален крадец како мене, многу сте горди на тие момци“, рече Клуни со насмевка на проекцијата на неговиот најнов филм „Џеј Кели“ на AFI Fest.

Кога го прашале дали грабежот во Лувр би можел да заврши во филмот „Оушен 14“, Клуни одговорил од топ. „Мислам дека треба да го ограбиме Лувр“, рекол актерот.

Грабежот се случил во недела наутро, кога четворица осомничени украле осум предмети во вредност од над 100 милиони долари, а Клуни бил зачуден од тоа како крадците го извеле тоа сред бел ден.

Тој, исто така, открил дека „Оушен 14“ веројатно ќе започне со снимање следната година, со оригиналните ѕвезди од франшизата.

Џулија Робертс, Бред Пит, Мет Дејмон се враќаат во проектот… Оригиналната трилогија „Оушен“ започна во 2001 година со хитот „Оушен единаесет“, кој заработи над 450 милиони долари глобално. По него следеа продолженија: „Оушен е дванаесет“ (2004) со 362 милиони долари и „Оушен е тринаесет“ (2007) со 311 милиони долари ширум светот.