Денес готвиме: Попарена торта со ореви чиј вкус ќе ве врати во детството

Печената торта со ореви е одличен избор, ако сакате сочни чоколадни колачи и торти. Овој едноставен, старомоден рецепт нуди мек пандишпан, богат чоколаден крем и вкус на кој е тешко да се одолее.

Состојки за тестото:

– четири јајца

– четири лажици шеќер

– една кесичка ванилин шеќер

– четири лажици брашно

– половина кесичка прашок за пециво

Состојки за кремот:

– 500 мл млеко

– 200 гр шеќер

– 150 гр путер или маргарин

– 150 гр мелени ореви

– 100 гр чоколадо за готвење

Декорација

– 2 шлаг пена

Подготовка:

Матете ги јајцата со шеќерот и ванилиниот шеќер додека смесата не стане пенаста. Постепено додавајте брашно и прашок за пециво и нежно измешајте сè. Истурете ја смесата во тава обложена со хартија за печење и печете во претходно загреана рерна околу 20 минути на 180 °C.

Во тава сипете млеко и додадете шеќер, па ставете го на шпорет да се загрее. Додадете путер или маргарин, мелени ореви и чоколадо за готвење. Гответе мешајќи додека сите состојки не се соединат и не добиете мазен, чоколаден крем.

Извадете го печеното тесто од рерна и оставете го да се олади малку. Потоа со раце скршете го на помали парчиња и ставете го во поголем сад.

Прелијте го подготвениот топол крем врз тестото и добро измешајте. Префрлете го во соодветен калап и оставете го колачот да се олади и стврдне, а потоа декорирајте го со подготвениот шлаг.

Тортата добро изладете ја пред сервирање, а доколку сакате, можете дополнително да ја наросите со мелени ореви или рендано чоколадо.

фото:Screenshot / Youtube