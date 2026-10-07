Денес готвиме: Попарена торта со ореви чиј вкус ќе ве врати во детството

Печената торта со ореви е одличен избор, ако сакате сочни чоколадни колачи и торти. Овој едноставен, старомоден рецепт нуди мек пандишпан, богат чоколаден крем и вкус на кој е тешко да се одолее.
Состојки за тестото:
– четири јајца
– четири лажици шеќер
– една кесичка ванилин шеќер
– четири лажици брашно
– половина кесичка прашок за пециво
Состојки за кремот:
– 500 мл млеко
– 200 гр шеќер
– 150 гр путер или маргарин
– 150 гр мелени ореви
– 100 гр чоколадо за готвење
Декорација
– 2 шлаг пена
Подготовка:
Матете ги јајцата со шеќерот и ванилиниот шеќер додека смесата не стане пенаста. Постепено додавајте брашно и прашок за пециво и нежно измешајте сè. Истурете ја смесата во тава обложена со хартија за печење и печете во претходно загреана рерна околу 20 минути на 180 °C.
Во тава сипете млеко и додадете шеќер, па ставете го на шпорет да се загрее. Додадете путер или маргарин, мелени ореви и чоколадо за готвење. Гответе мешајќи додека сите состојки не се соединат и не добиете мазен, чоколаден крем.
Извадете го печеното тесто од рерна и оставете го да се олади малку. Потоа со раце скршете го на помали парчиња и ставете го во поголем сад.
Прелијте го подготвениот топол крем врз тестото и добро измешајте. Префрлете го во соодветен калап и оставете го колачот да се олади и стврдне, а потоа декорирајте го со подготвениот шлаг.
Тортата добро изладете ја пред сервирање, а доколку сакате, можете дополнително да ја наросите со мелени ореви или рендано чоколадо.
фото:Screenshot / Youtube