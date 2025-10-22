„Давам отказ од оваа работа“: Кеба, „врие“ од лутина

Пејачот Драган Којиќ Кеба се пожали дека имал проблем со курирската служба, поради што морал да ги земе работите во свои раце.

Драган Којиќ Кеба, кој неодамна одржа концерт во Белград, редовно се огласува на социјалните мрежи, што тоа го направи и сега.

Имено, Кеба денес раскажа како одамна нарачал пакет кој никогаш не стигнал на неговата адреса, поради што морал сам да оди да го подигне.

– До денес не знаев дека сум вработен како курир. Пред пет дена ми беше испратен пакет од Шабац, па требаше да пристигне следниот ден. Сепак, денес морав лично да одам во нивниот магацин, кој е во Крњача, и да го доставам на мојата адреса – рече Кеба и додаде:

– Утеха, барем бев среќен. Веднаш ја напуштам оваа работа и мојот совет е да ги избегнувате!

Foto: Print screen/Instagram/dragankojickeba