Дарко Лазиќ проговори за своето потекло и откри дали има ромска крв: „Пола сум Босанец, пола…“

Пејачот Дарко Лазиќ неодамна беше гостин во подкастот на Боки 13.

За време на ова гостување, Дарко допре до најинтимните делови од својот живот и ја откри вистината за своето потекло.

– Да, јас сум Ром, половина – прво рече Лазиќ.

– Затоа пеам добро, нормално – додаде Дарко.

– Гледајте, јас сум половина Босанец, а половина Ром, да не велиме Ром – изјави тој потоа, а потоа го отпеа хитот на Љуба Аличиќ „Циганин сам,ал најлепши“.

Дарко се осврна и на шпекулациите дека бил во емотивна врска со учесничката во ријалити шоуа Милјана Кулиќ. Сепак, пејачот силно го негираше тоа.

– Бог да ме чува, да се прекрстам. Барем да беше, но не беше. Се сеќавам на секое „мување“ што го правев, дури и кога бев пијан. Можете да ја прашате и неа, секако. Да бев со неа, би рекол – рече Лазиќ меѓу другото.

фото:Instagram printscreen/darkolazicofficial