Дарко Лазиќ не се откажува од возењето – Ова е бесната машина што сега ја вози

Пред три недели, пејачот Дарко Лазиќ доживеа сообраќајна несреќа во Белград, кога неговиот автомобил удрил во градски автобус додека се враќал од забава.

Потоа изјави дека несреќата се случила поради неповолни услови на патот, и нагласи дека не планирал да престане да вози поради ова, но кога станува збор за автомобилот, ќе почека вештачењето и целата постапка да се заврши.

Лазиќ е познат како страствен љубител на автомобили и брзи мотоцикли, а сега сподели фотографија од себе со својот мотор на Инстаграм. Неговата објава предизвика „бура“ од реакции кај неговите следбеници.

„Брате, бегај од моторот“, „Сè уште го пропушташ авионот“, „Луѓе, внимавајте – опасност на патот“, „Дали сакаш сега да возиш мотор?“, беа само дел од коментарите.

