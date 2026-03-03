Дарко Лазиќ и сопругата на принуден продолжен одмор на Малдивите: „Беше многу панично“

Пејачот Дарко Лазиќ моментално престојува на Малдивите со сопругата Каќа и ќерката Срна, а по романтичните снимки, се и појави ситуација што влијаеше на нивниот одмор, имено конфликтите на Блискиот Исток.

Иако целата ситуација влијаеше на нивниот одмор, тие открија дека во моментов се снаоѓаат добро, а причината за тоа е што успеале да купат билети за враќање во Србија, иако морале да го продолжат одморот за една недела.

– Сега се снаоѓаме одлично, бидејќи моментално сме надвор од опасност. Паничивме и нема врска. Имаше прашање како ќе се вратиме дома и тоа беше најважно за нас, а сега кога веќе најдовме начин да се вратиме, е многу полесно. Сето ова се случува – рече Дарко за „Блиц“ и додаде:

– Сето ова ќе го промени целиот свет, бидејќи ова нема да биде добро за никого. Ова не е добро за никого, но никој не може да влијае на ова. Ги следиме информациите за сето, но морам да кажам дека голем дел од тоа е вештачка интелигенција и навистина веќе не можам ни да препознаам многу од тоа. Следам сè и можам да кажам дека следев постојано два дена, што многу ме оптовари – откри тој, додека Каќа откри дека било големо олеснување што нејзината ќерка била со нив.

– Не следам ништо, бидејќи не сакам да се оптоварувам. Многу ми е полесно што сите сме тука како семејство, бидејќи ако Срна сега беше во Србија и требаше да останеме подолго, како што мораме, веројатно ќе полудев, бидејќи таа многу ќе ме бараше, а сега искрено ми е полесно.

Најблиските до нив беа уште поисплашени поради сите информации што ги добиваа, но сега ситуацијата многу се смири.

– Не се јавуваат постојано, сите беа исплашени, но им рековме да не се грижат, бидејќи најдовме начин да се вратиме без да поминеме низ Дубаи. Секако, многу се грижат – истакна Каќа.

– Оттука, кон крајот на патувањето, преминуваме во Сингапур, бидејќи таму летаме со авион, а потоа мора да одиме оттука во Шри Ланка, па во Сингапур, па во Истанбул, а оттаму во Белград. Морам да кажам дека желбата на Дарко е да го посети и Сингапур, па затоа одиме таму еден ден претходно, само за да го посетиме. Како што велат среќата во несреќата, ќе видиме нешто – вели Каќа со насмевка.

фото:Instagram printscreen/darkolazicofficial