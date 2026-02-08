Даниел Кајмаковски преживеал ноќна мора: Полицијата го спасила врзаниот пејач од киднапери

По жестоката потера од Бетон Хала до Рума и несреќата во која едно возило било уништено, полицијата го ослободи врзаниот уметник, додека двајцата вооружени напаѓачи, кои бараа откуп од 20.000 евра и му се закануваа на семејството на пејачот, се бараат со помош на термовизиски снимачи и кучиња за помош.

Драмата започнала еден час по полноќ на улицата Караѓорѓева, по настап во клуб, кога двајца напаѓачи, држејќи нож, го совладале и врзале Кајмакоски во неговото возило. Го фрлија во возилото под закана со нож.

Оперативците на УКП го лоцирале автомобилот и се обиделе да го пресретнат во близина на Бранков мост, но осомничените одеднаш забрзале кон автопатот во правец на Шид.

За време на брканицата, киднаперите му впериле пиштол во главата на пејачот, барајќи откуп од 20.000 евра и заканувајќи се дека ќе ги убијат неговата сопруга и деца. Акцијата кулминирала на излезот за Рума, каде што возилото со киднаперите, под притисок на полицијата, се забил во насип покрај патот.

Иако сторителите успеале да избегаат во блиските области, членовите на UKP го пронашле пејачот врзан во возилото, кој избегнал без сериозни повреди.

Во тек е обемна потрага по бегалците, во која се вклучени SAJ, жандармеријата и опрема за термичко снимање, известија српските медиуми.

фото: printscreen/instagram/daniel_kajmakoski