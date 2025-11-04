Четири годишни времиња – една навика: Љупка Митрова не пропушта да практикува топлес естетика или пиштол гола уметничка еротика

Атрактивната струмичанка со сопствен моден бренд постојано покажуваа, дека кога Љупка Митрова некаде ќе замине да прошета, тоа е уживање со стил, во раскош, гламур, луксуз… и уметничката еротика! Нешто што на секое нејзино патување му даоаѓа како зачин во манџата или шлаг на тортата во вид на рај за машките очи и нивните влажни погледи, па дури и оние на некои од дамите, кои што од возбуда, што од љубомора по неа воздивнуваат.

Каде и да замине и отпатува, расната струмичанка не престанува да воодушевува и возбудува. Најпрвин со својот стил на префинета мода, екстраваганција, луксуз и гламур во изборот на местото на престој, хотелите, храната и пијалоците, па се до манирите.

Без оглед дали е лето или есен, пролет или зима, Љупка Митрова тоа во себе го носи и го има. Но сепак, во било кое од сите четири годишни времиња и да има прилика некаде да престојува, останува една впечатлива навика… Да се слика гола или барем доволно разголена, за на нејзините следбеници и обожаватели, вилицата „да им ја падне до колена“!

Така и овој пат тазе венчаната невеста покажа дека покрај се друго, еротиката и е посилна стрална… Особено онаа – уметничката. Седната на хотелскиот тросед со широко раширени нозе, боса и доволно гола ја буди фантазијата, предизвикувајќи нов хормонски потрес, зашто зад отворената книга со музите на Миконос, Љупка е повторно топлес!

Уште повозбудлива модификацијата на истата поза… Само овој пат со кренати нозе на труплото што треба да претставува масичка на хотелската тераса… Поза која наметнува само едно прашање, зашто јасно е и тоа прецизно математички, дека под вакво здолниште не оди градник, ама прашање е дали одат и гаќички?

И ако претходно оваа дилема ги мачи возбудените кибицери, повеќе од јасно е дека само еден поглед на струмичката убавица во овалната када јасно открива дека Љупка Митрова и овој пат споделила пиштол гола уметничка еротика!

Уште еден доказ дека годината има четири годишни времиња, а Љупка Митрова една навика: Каде и да отпатува не пропушта да се слика додека практикува топлес естетика или пиштол гола уметничка еротика!

Фото: Инстаграм/ljupka_mitrova