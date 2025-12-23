Бресквица ја разгоре имагинацијата на сите: Пејачката во костим на Баба Мразица 

Анѓела Игњатовиќ Бресквица предизвика возбуда со фотографии во костум на Баба Мразица , кои ги сподели јавно на своите профили на социјалните мрежи.

Таа имаше совршено исфенирана коса, црвен кармин што дополнително го зголемуваше нејзиниот сексапил и црвено-бел костим што ја разгоре имагинацијата.

„Растури “, „Најубава си“, „О, само уште да исполнуваше желби и да носеше подароци“, „Дедо Мраз не е единствениот што ја прави оваа година незаборавна“, беа коментарите.

Причината за овој костим беше снимањето на новогодишната емисија „Амиџи Шоу“ која се емитува овој вторник, 23 декември.

Инаку, Бресквица има 890.000 следбеници само на Инстаграм, додека на ТикТок има речиси 500.000 следбеници.

Foto: print screen/Instagram/brrrreskvica