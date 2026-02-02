Бремената Едита Арадиновиќ раскина со таткото на нероденото дете

Популарната пејачка Едита Арадиновиќ неодамна потврди дека е во друга состојба, а сега се појави вест дека раскинала со таткото на своето неродено дете.

Како што дознава Курир.рс од извор близок до двојката, тие ја донеле оваа одлука заедно и во мир.

Имено, како што пишуваат, двојката се разделила без тензии или конфликти, со договор дека ќе останат во пријателска врска.

Според изворот, Едита и Ненад Стевиќ не ја донеле одлуката за раскинување импулсивно, туку по долг период на дискусија и размислување, за време на кој двајцата сфатиле дека нивните животни патишта се разделуваат, пишува гореспоменатиот медиум.

Во оваа прилика, тие ја контактирале Едита, која рекла:

– Не сакам да коментирам.

фото:Instagram printscreen/editaaradinovic