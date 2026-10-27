Бракот се распаѓа, а сопругот дури и не забележува: Реченици што откриваат дека жената е длабоко несреќна

Експертите предупредуваат дека одредени изјави на незадоволна сопруга можат да укажат на длабока брачна криза и размислувања за развод.

Брачното незадоволство ретко се јавува преку ноќ. Тоа тивко се наталожува преку разговори што постојано се одложуваат, неизречени желби и проблеми што се „туркаат под тепих“. Сопругата може одново и одново да ги повторува истите ставови, сè додека еден ден не одлучи гласно да ги изрази.

Нејзиниот партнер, сепак, често погрешно ги толкува овие забелешки или целосно ги игнорира. Експертите за односи издвоија неколку такви изјави и објаснија што всушност се крие зад нив.

Според адвокатката специјализирана за разводи, Џенифер Харгрејв, изјавите на длабоко несреќните сопруги често започнуваат со зборовите:

„Кога барем…“

По ова, обично следува желба партнерот да промени одреден аспект од своето однесување.

Таквата сопруга верува дека ќе биде среќна дури откако нејзиниот сопруг ќе се промени – начин на размислување што може да прерасне во нездрав образец. Несреќните жени често се чувствуваат заробени, бидејќи веруваат дека можноста за промена е надвор од нивна контрола. Ако партнерот е неверен или се бори со зависност, тие не можат да го присилат да го промени своето однесување. Во други случаи, тие може едноставно да се надеваат дека работите ќе се подобрат доколку сопругот биде поприврзан или повнимателен.

Сепак, вистинската промена започнува тогаш кога жената ќе одлучи дека повеќе нема да прифаќа работи што ѝ предизвикуваат болка. Донесувањето на таква одлука може да биде застрашувачко; затоа, некои жени избираат да останат во незадоволителна врска наместо да се соочат со неизвесноста што ја носат промените. Терапевтката Глорија Брејм предупредува дека една навидум безопасна реченица може да биде знак дека сопругата емоционално се дистанцирала од бракот. Иако нејзините зборови може да звучат како таа да се согласува со партнерот, во себе таа можеби размислува:

„А сепак, еве како се чувствувам. Можеби треба да го напуштам овој брак.“

Овој начин на размислување може да се појави кога жената ќе се откаже од борбата за своите емоционални потреби, откако сфатила дека разговорите за нив водат само до одбивање, манипулација или обвинувања дека таа самата е проблемот. Наместо да се обидува да биде слушната, таа почнува да ги избегнува конфликтите и размислува како да ја напушти врската. Нејзиниот сопруг може да ги протолкува нејзините зборови како знак дека сè е во ред, несвесен дека таа веќе размислува за развод.

Советникот за односи, Лери Мајкел, истакнува дека ваквите изјави можат да укажуваат на длабока фрустрација и емоционална исцрпеност, кои се последица на потреби што постојано се игнорираат. Едниот или двајцата партнери може да се чувствуваат неслушнати, додека во врската постепено се таложи огорченост. Дури и кога некоја изјава звучи грубо, важно е да се обрне внимание на емоциите што се кријат зад неа.

Кога ќе го изгуби чувството дека нејзиниот брак има смисла или иднина, несреќната сопруга може сè повеќе да се навраќа на спомените од минатото, забележува писателката и уредничка Арија Гитер. Таа со копнеж се сеќава на нивните најсреќни заеднички моменти – моменти што сè уште се длабоко поврзани со емоции и ја потсетуваат зошто некогаш сакала да остане во таа врска. Меѓутоа, кога веќе нема заеднички планови, излегувања, мали ритуали или цели што ги поврзуваат партнерите, спомените може да станат единственото нешто што им преостанало. Наместо да градат заедничка иднина, сопружниците сè повеќе се потпираат на она што некогаш го имале.

извор:попара.мк

фото:Magnific