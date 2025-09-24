Босанец откри за колку пари заминал во „Sвездите на Пинк“: Сумата ќе ве изненади

Музичарот и продуцент Драган Стојковиќ Босанац откри колку пари добил за преминувањето од жирито на „Ѕвездите на Гранд“ во „Пинкове ѕвезди“.

Додека гостуваше во емисијата „Амиџи шоу“, Босанац призна дека станува збор за само 12.000 динари, што предизвика смеа во студиото.

– За колку пари се согласи да бидеш дел од жирито на „Ѕвездите на Пинк“? – го праша водителот.

– За 100 евра по емисија. Околу 12.000 динари – одговори Босанецот во својот препознатлив стил.

За време на разговорот, тој го спомена и својот колега од жирито, Драгомир Депсиќ Десингерица.

– Што мислите за Десингерица? – праша Огњен.

– Слушнав за него само преку парафраза на некоја народна музика, но сè уште не ми е јасно што точно му се допаѓа… Ќе му го покажам тоа – рече Босанецот.

Foto: TV Pink print Screen/Instagram