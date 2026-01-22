Блеска покрај својата сакана: Прв зимски одмор на Драгана Мирковиќ со внуката Ксенија

Пејачката Драгана Мирковиќ неодамна се одмори во бајковитите планини на Австрија, каде што уживаше во мир, природа и топла семејна атмосфера.

Откако сподели серија фотографии и детали од одморот со своите следбеници, за кој рече дека многу уживала, сега откри и кој ја придружувал на ова патување.

Драгана го прослави својот 58-ми роденден на планината, а во таа пригода јавно им се заблагодари на своите најблиски кои го направија овој посебен ден уште поубав. Посебни зборови на благодарност им упати на нејзината ќерка Мануела, синот Марко, снаата Мелана и внуката Ксенија, со кои, како што нагласи, патуваше за прв пат.

– Ви благодарам за уште еден прекрасен роденден на мојот најдраг Марко, Мануела, Мелана, Ксенија – напиша Драгана, не криејќи ги своите емоции.

Пејачката ги сподели своите впечатоци од одморот и на Инстаграм, нагласувајќи колку ѝ се драгоцени овие семејни спомени.

– Немам зборови да ви се заблагодарам. Прекрасни спомени! – рече Драгана.

На фотографиите што ги објави на социјалните мрежи, може да се види како се смее додека наздравува покрај огнот, ужива во маса полна со храна и зрачи со среќа, што го забележаа и бројните обожаватели во коментарите.

За потсетување, Драгана неодамна изјави дека планира да ја „поштеди својата внука до максимум“, што уште еднаш го потврди со топлите семејни моменти што ги сподели со јавноста.

Foto: Instagram printscreen/dragana_mirkovic