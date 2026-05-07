Аца Софронијевиќ за првпат проговори за ќерката: „Тара е мојот нуклеарен мотор“

Хармоникашот Аца Софронијевиќ зборуваше за родителството и неговата ќерка Тара, која ја доби во петтата деценија, и истакна дека сега се чувствува како дваесетгодишник.

Софра истакна дека секојдневно ужива во шармот на татковството.

– Ова е мојот најубав период, уживам во толку многу љубов, сега двојно. Се топам кога влегувам во станот и го чувствувам тој мирис на бебе. Таа е прекрасно дете, само треба да се нахрани, спие, веќе почна да нè забележува. Ја забележавме и ја видовме првата насмевка. Станувам навечер, ѝ помагам на Косана со сè што ѝ треба. Кога беше медицинска сестра на гости, таа рече: браво тато. Морам да се фалам. Постојано прашувам: љубов моја, дали го направив правилно, дали го одржувам правилното? ТПо 40 дена, ќе прошетаме за да може мама да излезе од куќата, вели тој.

Софра го прослави раѓањето на својата ќерка со голема забава, а сега се сеќава на таа прослава.

– Беше точно во мера, останавме до еден, пиевме, се забавувавме и јадевме. Благодарение на сите мои колеги, ќе им се оддолжам. Голем благослов е да имаш дете, јас сум повторно роден. Трчам, трчам, работам, имам некој нов мотив. Тара е мојот нуклеарен мотор. Ништо не ми е тешко, уживам во сè, купувам работи сам, дури и не ја прашувам Косана, а на неа ѝ се допаѓа. Ова е сериозно подмладување, како да имам 20 години, а не 42. Тара и Косана се моето гориво. Кога маж сака жена, тоа е убаво, а кога ќе дојде дете, тоа е магија. Пробав сè, патував и поминав, но дете на моите гради е сè. Сега ќе биде еден месец за бебето, потоа годишнината од бракот, потоа роденденот на Косана – изјави музичарот за Блиц.рс

