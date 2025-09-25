Ана Севиќ разврза јазик за колешката: „Не разговарам со неа, прекинавме контакт“

Иако многумина мислеа дека успеале да ги надминат конфликтите, Ана Севиќ и Андреана Чекиќ сè уште не се во блиска врска.

Нивната врска се олади кога Андреана се врати кај своето поранешно момче, и се оддалечија, а сега Ана проговори подетално за темата.

– Андреана и јас ја имавме ситуацијата што ја имавме. Оттогаш престанавме да контактираме, таа ми испрати извинување, но никогаш не зборувавме за тоа. Не сум некој што сака да живее во лоша енергија, па затоа нема потреба од тоа. Секако нема лоша крв што се однесува до таа приказна. Нема никој од поп-музиката со кого не сум во добри односи – рече Ана, а потоа зборуваше за врската со својот поранешен сопруг Дарко Лазиќ и неговата сегашна избраничка, Катарина.

– Имаме одличен однос. Сто години се договараме да ги носиме децата на игралиште. Секогаш кога имаме време, се обидуваме да ги собереме сите и да одиме некаде, да се дружиме и да ги собереме децата. Нема зла крв – истакна таа, а потоа ги коментираше зборовите на Каќа и Дарко дека ќе ја поканат да го крсти нивното второ дете.

– Можев да кажам дека би можела да бидам кума ако ме прашате мене. Зошто да не? Секако дека би се согласила, но мислам дека би била невообичаена ситуација – заклучи Ана за насобраните српски медиуми.

фото:Instagram printscreen/anasevicofficial