Ана Ивановиќ целосно се опушти по разводот од Бастијан: Еве што прави секој ден

Ана Ивановиќ е многу активна на социјалните мрежи по разводот од Бастијан Швајнштајгер, често објавувајќи фотографии и покажувајќи го својот секојдневен живот. Ана Ивановиќ го помина изминатиот викенд со пријатели како гостинка на важен настан.

Таа сега откри каква прекрасна недела имала, објавувајќи неколку фотографии по пат. Највпечатливата фотографија беше од Ана во тесен фустан кој ја покажуваше нејзината фигура. Фустанот во боја на вино имаше шлиц над градите, како и длабок шлиц кој ги покажуваше обликуваните нозе на поранешната тенисерка.

Тоа беше можност за вечерно излегување, додека Ана носеше спортска облека преку ден. Таа комбинираше кремасти шорцеви со иста нијанса на патики, очила за сонце и чанта, а сето тоа го раздели со синa маичка без ракави.

Дополнително беше заштитена од сонцето со темно сина капа. Она што многумина го забележаа е дека Ана не ја симнува насмевката од лицето и го живее животот до максимум.

Foto: Instagram/ana_ivanovic_official