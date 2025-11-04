Ана Ивановиќ профитира по разводот: Заработува 7.500 долари дневно

Ана Ивановиќ не мирува по распадот на бракот со Бастија и ги инвестира парите мудро.

Поранешната тенисерка Ана Ивановиќ инвестирала огромна сума пари во приватен бизнис што го развила во Крчедин пред бракот со Бастијан Швајнштајгер, од кого неодамна се разведе. Имено, како што се пишуваше, Ана Ивановиќ во тој период инвестирала дури шест милиони евра во бизнисот. Таа влегла во овој бизнис во 2015 година, поточно пред бракот со фудбалерот.

Мештаните потврдија дека таа ги инвестирала парите, но истакнаа дека нејзиниот татко, Миодраг Ивановиќ, е всушност еден од ко-сопствениците на оваа компанија.

„Да, точно така, сега кога ќе почнете, од десно ќе видите јаболка без крај на повидок. Па, тоа е нивно. Таму е таткото на Ана. Но, таа ги даде парите за тој бизнис“, рече соседот, додавајќи дека имотот е регистриран на таткото на тенисерката. На Бастијан му се допаѓал Крчедин во тоа време, а потоа ѝ предложил на Ана да изградат куќа таму. Тоа не се случило, но овоштарникот сепак напредувал.

Целата плантажа од 125 хектари е заштитена од временските услови, секое дрво е безбедно како пердув.

Таткото на Ана Ивановиќ, Миодраг, пред години потврди дека неговата ќерка инвестирала пари во овој бизнис. Како што рече тој тогаш, тоа бил многу сериозен бизнис во кој биле вложени големи суми пари и за кој била купена најсовремена технологија.

Ана соработувала со бројни брендови во текот на својата кариера, а потпишала и доживотен договор со спортска компанија, од која моментално заработува околу 313 долари на час, што е повеќе од 7.500 долари дневно, или околу 2,75 милиони долари годишно.

фото: printscreen/instgaram