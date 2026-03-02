Александра Младеновиќ пред камери ја поткачи Џејла Рамовиќ: „Ова сега глупаво го кажа“

Пејачката Џејла Рамовиќ и Александра Младеновиќ „се судрија” во емисијата „Амиџи шоу“, а Младеновиќ ѝ рече на колешката дека зборува глупости.

Малку се знае за приватниот живот на Џејла. Таа истакнува дека не го крие тоа, туку го ограничува објавувањето информации за себе во јавноста, па затоа ретко зборува за својот партнер.

– Навистина ми се згрози одењето на емисии, новинари… Штом застанав на сцената, ме масакрираа и веднаш ми се згрози. Сакам да ги чувам работите за себе и мислам дека така сум многу посреќна. Објавувам на Инстаграм што ми одговара, објавувам сè додека ме прави среќна луѓето да знаат. Не мислам дека е моја должност да рекламирам сè, ми се допаѓа мојот приватен живот и го држам малку тивко… – рече Џејла во емисијата Амиџи.

За констатацијата на Огњен Амиџиќ дека не е лесно да го постигнеш тоа ако пееш и си успешен на сцената.

– За да не навредиме никого сега, лесно е, но можеби не – се насмеа пејачката.

Нејзината колешка Александра Младеновиќ веднаш остро реагираше.

– Зошто да не, само глупаво го кажа тоа! Излегува дека оние од нас што се откриени, сакаат да бидат откриени, секако дека не. Ние не одиме во други земји за да се криеме, живееме во Белград. Никој не сака да го даде својот живот на послужавник… Вие зборувате генерално за да го скриете вашиот живот така – рече Александра, на што Џејла веднаш ѝ одговори:

– Јас само што реков дека некој ќе се навреди ако погрешно сфати… Она што беше напишано за мене не е толку за никого, кога веќе сме влегле во дискусијата, едноставно не мора да биде претерано. Некој, можеби не ти, но ние пласираме повеќе отколку што сакаме.

На крајот, сепак, Младеновиќ го задржа својот став дека не е лесно за пејачите да го кријат својот приватен живот.

фото:You tube printscreen/AmiG Show