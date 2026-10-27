Александра Бурсаќ го прослави роденденот, подарокот што го доби ја остави без зборови

Пејачката Александра Бурсаќ вчера го прослави роденденот. Подароците почнаа да пристигнуваат уште од утрото, а најоригиналниот го доби од блиските пријатели.

Александра се огласи на Инстаграм за да го сподели вниманието што очигледно веќе ѝ го освоило срцето.

Пејачката е многу приврзана за најблиските пријатели и семејството, па меѓу подароците што најмногу ќе ја израдуваат секако се ракијата, бонбониерата и ајварот што ја чекале на масата во семејниот дом.

„Ајвар и ракија! Знаат што ме радува“, напиша Александра.

Инаку, познатата пејачка наполни 38 години, а веруваме дека овој убав ден го одбележи и со добра забава за пријателите и колегите.

Со оглед на тоа што естрадните ѕвезди сакаат да организираат гламурозни забави за своите колеги, веруваме дека и Александра приреди прослава за паметење.

Foto: Printscreen Instagram/bursacaleksandra_official