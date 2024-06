Адел „падна“ на коментар од публика, толку многу се разлути што го прекина концертот (видео)

Адел на својот концерт во Лас Вегас покажа дека не може да се носи со коментари од публика.

Имено, некој од публиката извикал „Гордоста е ср*ње!“, а пејачката го прекинала концертот.

„Дојде на мојот е*ен настап и рече: „Гордоста е ср*ње“? Дали си ти е*ено глупав? Немој да бидеш толку смешен“, луто му возвратила Адел.

Adele checks homophobic audience member who yelled “Pride sucks” during her concert:

“Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/eQbsyySxEK

— Pop Crave (@PopCrave) June 2, 2024