Значењето може да ве изненади: Седум најчести соништа, барем еден сигурно сте го сонувале

Соништата понекогаш можат да нè насмеат, збунат или да нè следат долго откако ќе се разбудиме. Иако сонуваме различни сцени во текот на ноќта, одредени теми се повторуваат кај голем број луѓе.

Психолозите често ги поврзуваат со стрес, стравови, потиснати емоции и настани што нè окупираат во текот на денот. Сепак, не постои единствено толкување што важи за сите, бидејќи значењето на сонот зависи од личните искуства и чувства на сонувачот. Подолу се наведени седум многу чести соништа и објаснувањата што најчесто се поврзуваат со нив.

Паѓање

Сон во кој паѓате од голема висина често се поврзува со чувство на несигурност или губење на контролата. Може да се појави во период на големи промени, проблеми на работа или страв дека некоја ситуација нема да оди според планот. Ненадејното грчење и будењето за време на пад може да биде и нормална реакција на телото при заспивање.

Губење на заби

Соништата за нестабилни, скршени заби или нивно паѓање се меѓу најчестите и честопати многу непријатни. Тие можат да укажуваат на загриженост за нашиот сопствен изглед, стареење, здравје или како другите нè перцепираат. Понекогаш се поврзани и со стравот да не кажеме нешто погрешно или да го изгубиме влијанието во важна ситуација.

Некој ве брка

Бегањето од непознато лице, животно или застрашувачко суштество може да симболизира проблем што се обидувате да го избегнете. Наместо да се соочите со непријатна обврска, разговор или емоција, можеби постојано го одложувате и го потиснувате. Важен показател може да биде идентитетот на гонителот, но и чувството што ве придружува за време на бегството.

Појавување во јавност без облека

Сон во кој се наоѓате голи пред други луѓе обично се поврзува со ранливост, срам или страв од изложеност. Можеби се плашите дека другите ќе забележат некоја слабост, грешка или несигурност што се обидувате да ја скриете. Ако не се чувствувате непријатно во вашиот сон, голотијата може да претставува слобода, чесност и самоприфаќање.

Летање

Летањето во сон најчесто предизвикува чувство на слобода, возбуда и слобода од секојдневните ограничувања. Таквиот сон може да се појави кога ќе надминете проблем, ќе донесете важна одлука или ќе ја вратите самодовербата. Ако се чувствувате исплашени или не можете да го контролирате вашиот правец за време на летот, сонот може да одразува несигурност и страв од губење на контрола.

Доцнење или неподготвеност за испит

Соништата за доцнење, пропуштање превоз или испит за кој не сте се подготвиле често се случуваат во стресни времиња. Тие може да одразуваат страв од неуспех, претерани очекувања или чувство дека не можете да ги исполните сите обврски на време. Ваквите соништа често ги имаат луѓе кои завршиле училиште пред многу години, но сè уште се плашат од евалуации и грешки.

Смрт на блиска личност или сопствена смрт

Смртта во соништата обично не е знак за вистински настан, ниту треба да се сфаќа буквално. Обично симболизира крај на одреден период од животот, промена во врската, напуштање на стара навика или почеток на нешто ново. Ако таков сон се повторува често и предизвикува силен страв, тој може да одразува вознемиреност поради загуба, промена или неизвесност.