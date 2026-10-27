Водителката во црвена тантела направи хаос на социјалните мрежи, сите гледаа во нејзиното издание

Водителката Бојана Лазиќ објави фотографија во провокативно кратко здолниште и чорапи од црвена тантела, поради што предизвика вистинска бура на социјалните мрежи.

Бојана Лазиќ објави фотографија и видео од студиото на својот профил на Инстаграм, а со своето жешко издание не остави никого рамнодушен.

Водителката носеше карирана кошула во црвени, црни и бели тонови, минијатурно црно здолниште и црвени тантела чорапи, кои дополнително му дадоа доза сексапил на нејзиниот изглед. Бојана ги покажа своите витки нозе и прошета низ студиото, а многу следбеници оставија позитивни коментари за нејзината линија и одличниот изглед.

Инаку, водителката неодамна откри зошто во моментов нема емотивен партнер, но и дека е голем перфекционист.

– Имам брак зад себе и поминав низ различни искуства. Не се заљубувам во такви мажи, туку во квалитет и стабилност, а денес е тешко да се најде психички стабилен човек. Не сакам ниту луѓе со пороци, а и тоа денес е тешко. Мажите сами си ја одзедоа машкоста, но и жените прават многу грешки. Ги толерираат изневерувањата – изјави таа неодамна.

Foto: Printscreen/Instagram/bojanalazic00