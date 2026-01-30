Водителката го фатила сопругот со масерка среде ноќ: Видеото го објавила на интернет

Водителката Марија Егеља сподели интересен момент од нејзиниот приватен живот – го снимала својот сопруг за време на масажа.

Марија е во брак со Александар Дабиќ, чиј ресторан за брза храна во Врачар неодамна беше цел на пожар. Иако најчесто го држи приватниот живот подалеку од медиумите, таа често ги воодушевува своите следбеници со детали од својот дом.

Овој пат, таа ги запали социјалните мрежи со видео од масерка како го масира својот сопруг среде ноќ.

Креветот за масажа беше поставен во луксузен гардеробер, за да можат следбениците да ѕирнат во станот каде што секој детаљ беше уредно распореден.

„Кога ќе дојде да нè масира! Нашиот начин да си кажеме добра ноќ…“, напиша Марија.