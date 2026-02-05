Во тесен комбинезон: Јована Јеремиќ го „запали“ интернетот директно од теретана

Водителката Јована Јеремиќ објави жешка фотографија од теретана во тесен розов комбинезон на својот Инстаграм, со што го запали интернетот. Јована Јеремиќ е позната по своите провокативни модни изданија, а овој пат не отстапи од својот препознатлив стил.

Откако неодамна сподели како изгледа нејзината здрава исхрана, таа објави фотографија на социјалните мрежи во впечатлив розов комбинезон кој дополнително ги истакна нејзините облини.

Јована позираше пред огледало, правејќи селфи, со задникот во преден план, што предизвика лавина реакции од нејзините следбеници. Комбинезонот имаше и длабоко деколте на грбот, па фотографијата беше сè друго освен незабележана. Водителката претходно нагласи дека е горда на својот изглед и дека е полна со самодоверба, што овој пат јасно го покажа. Објавата ја придружи, на вообичаен начин, со провокативен натпис на шпански: „Baila por tu papi“ (Танцувај за твојот татко).

Foto: print screen/Instagram/jeremicjovana