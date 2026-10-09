Верица Ракочевиќ не штеди зборови: „Немам проблем кога некој ќе ме нарече старица“

Mодната дизајнерка Верицa тврди дека силниот карактер е една од работите што ја дефинираат личноста, а не тоа колку години има некој.

Верица Ракочевиќ вели дека е нормално на нејзини години некој да ѝ се обрати со „бабо“, бидејќи, како што тврди, таа според годините е баба, а има и внуци.

Таа без влакна на јазикот зборуваше на оваа тема, но многумина ги заинтригира нејзината изјава дека во денешно време некои луѓе ги нарекуваат жените баби штом наполнат 40 години.

– Не сум феминистка, но не можам да не кажам дека живееме во општество во кое жената е до болка понижена и вулгаризирана. Мислам дека ограничувањето кога станува збор за годините никаде не е толку примитивно како кај нас.

Немам проблем кога некој ќе ми каже дека сум баба, бидејќи тоа сум и според годините и затоа што имам внуци. Голема работа е да доживеете години во кои можете да бидете баба, но овде така ги нарекуваат жените штом влезат во четириесеттите. Дури тогаш сфаќате во колку примитивно општество живееме – рекла Верицa.

Верицa тврди дека силниот карактер е една од работите што ја дефинираат личноста, а не возраста.

– Да не се лажеме, 76 години се сериозна возраст, а мојата голема среќа и предност е што не живеам во согласност со нив, ниту сум го правела тоа порано.

Треба да имате силен карактер, да бидете многу свесни за себе, да бидете задоволни од својот живот и да не дозволите овој вид примитивизам деструктивно да влијае врз вашата психа, а на крајот и врз вашите амбиции, елан и креативност – истакнала таа.

Верицa Ракочевиќ и Вељко Кузманчевиќ повеќе од една деценија уживаат во љубовта, а неодамна ја прославија и годишнината од бракот.

За нивната врска многумина зборуваа, а и венчавката беше сосема поинаква, во нивен препознатлив стил.

Судбоносното „да“ го изговориле во четврток, а модната дизајнерка во една прилика открила зошто токму тој ден бил нивниот избор.

– Мајка ми шиеше и од неа слушнав дека не е добро човек сам да си ја шие венчаницата. Подоцна дознав и за верувањето дека бракот склучен во четврток трае цел живот – истакнала тогаш Верицa за „Хело“.

– На моја среќа, а можеби и несреќа, немам допир со годините. Ниту ги бројам, ниту размислувам за нив, можеби токму поради силата и енергијата што ги имам.

Во таа смисла, сосема ми беше прифатливо да облечам прекрасен мини-фустан од Вивиен Вествуд во комбинација со црни чизми. Тој ден го паметам како еден од најсреќните во мојот живот, покрај моментите кога се раѓаа моите деца – раскажала дизајнерката.

Венчавката била интимна, поинаква и во присуство на најблиските луѓе. Невестата и младоженецот имале несекојдневен стајлинг, а пловењето на сплавот ѝ дало дополнителен шарм на целата церемонија.

Foto: printscreen/facebook/verica.rakocevic