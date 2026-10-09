Радио Милева Фановите штедеа комплименти

Топлесот ѝ е второ име: Хајди Клум повторно позираше речиси гола – „Па, ова е баш жешко“ (ФОТО)

Манекенката сподели провокативна фотографија од сончање покрај базен во Лос Анџелес, а следбениците веднаш ја опсипаа со комплименти.

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Топлесот ѝ е второ име: Хајди Клум повторно позираше речиси гола – „Па, ова е баш жешко“ (ФОТО)
Instagram / Heidi Klum

Хајди Клум повторно привлече внимание на социјалните мрежи со провокативна фотографија од покрај базен. Славната манекенка позираше легната на стомак, облечена само во минијатурен црн долен дел од бикини.

Долгата руса коса ѝ паѓаше по грбот, а покрај неа на сонце уживаше и нејзиното куче. „Жешко е во Лос Анџелес“, напиша Клум во описот на фотографијата.

Следбениците веднаш се вклучија во коментарите со комплименти. „Прекрасна“, напиша еден од нив, друг ѝ порача „Буквално гориш“, а меѓу реакциите се најде и: „Па, ова е баш жешко“.

Instagram / Heidi Klum

Фотографијата пристигна само неколку дена откако Клум се појави на Неделата на модата во Париз со својата шеснаесетгодишна ќерка Лу. Двете седеа во првиот ред на ревијата на модната куќа „Вивиен Вествуд“ за колекцијата пролет/лето 2027, одржана на 3 октомври.

Instagram / Heidi Klum

Клум неодамна предизвика реакции и со рекламна кампања за долна облека во која учествуваше и нејзината ќерка Лени.

 

Instagram / Heidi Klum

Со поранешниот сопруг Сил има три деца – Хенри, Јохан и Лу, додека најстарата ќерка Лени ја доби со италијанскиот бизнисмен Флавио Бријаторе.

фото: Instagram / Heidi Klum

 

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