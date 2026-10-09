Топлесот ѝ е второ име: Хајди Клум повторно позираше речиси гола – „Па, ова е баш жешко“ (ФОТО)

Хајди Клум повторно привлече внимание на социјалните мрежи со провокативна фотографија од покрај базен. Славната манекенка позираше легната на стомак, облечена само во минијатурен црн долен дел од бикини.

Долгата руса коса ѝ паѓаше по грбот, а покрај неа на сонце уживаше и нејзиното куче. „Жешко е во Лос Анџелес“, напиша Клум во описот на фотографијата.

Следбениците веднаш се вклучија во коментарите со комплименти. „Прекрасна“, напиша еден од нив, друг ѝ порача „Буквално гориш“, а меѓу реакциите се најде и: „Па, ова е баш жешко“.

Фотографијата пристигна само неколку дена откако Клум се појави на Неделата на модата во Париз со својата шеснаесетгодишна ќерка Лу. Двете седеа во првиот ред на ревијата на модната куќа „Вивиен Вествуд“ за колекцијата пролет/лето 2027, одржана на 3 октомври.

Клум неодамна предизвика реакции и со рекламна кампања за долна облека во која учествуваше и нејзината ќерка Лени.

Со поранешниот сопруг Сил има три деца – Хенри, Јохан и Лу, додека најстарата ќерка Лени ја доби со италијанскиот бизнисмен Флавио Бријаторе.

фото: Instagram / Heidi Klum