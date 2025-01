Светот во 2024 година остана без Ален Делон, Доналд Сатерленд, Бекенбауер, Квинси Џонс…

Доналд Сатерленд, Роберто Кавали, Ален Делон, Франц Бекенбауер, се дел од најпознатите личности од светот на филмот, модата, науката, спортот и музиката кои починаа во 2024 година.

Можеби најголемиот од сите нив, францускиот актер Ален Делон (1935-2024), почина во август по битка со ракот, откако претходно претрпе мозочен удар во 2019 година.

Доналд Сатерленд (1935-2024), холивудска легенда, почина по долго боледување, објави во јуни неговиот син Кифер, исто така актер. Сатерленд беше роден во Канада, но своето филмско деби го имаше во САД.

Еден од најголемите музички продуценти на 20-от век, Квинси Џонс ја започна својата кариера работејќи со Френк Синатра. Во 1980-те тој ги продуцираше двата најуспешни ЛП-а на Мајкл Џексон – Thriller и Bad. Квинси Џонс, исто така, беше мозокот на синглот САД за Африка, We Are The World.

Џими Картер – американскиот претседател кој дојде на власт во 1977 година, како последица на скандалот Вотергејт. Тој помогна да се постигне историски мировен договор меѓу Египет и Израел, но неговиот единствен мандат беше нарушен со неговите тешкотии во справувањето со заложничката криза во Иран и советската инвазија врз Авганистан. Откако ја напушти функцијата, тој неуморно работеше за мир, животна средина и човекови права. Добитник е на Нобеловата награда за мир во 2002 година.

Алексеј Навални – Најистакнатиот руски опозициски политичар, водеше немилосрдна кампања против претседателот Владимир Путин, обвинувајќи го за водење корумпирана и „феудална“ држава. По преживеаните повторени обиди да биде отруен, Алексеј Навални почина во мистериозни околности во руски затвор.

Горан Свен Ериксон – Првиот небританец менаџер на англиската фудбалска репрезентација ги предводеше до четвртфиналето на три големи турнири помеѓу 2001 и 2006 година. Швеѓанецот, исто така, раководеше со 12 клуба, вклучувајќи ги Манчестер Сити, Лестер, Рома и Лацио, освојувајќи 18 трофеи.

Германскиот фудбалер Франц Бекенбауер нашироко се сметаше за еден од најголемите играчи на играта. Тој го освои Светското првенство како капитен на Западна Германија во 1974 година и повторно го подигна трофејот како менаџер во 1990 година. Франц Бекенбауер, исто така, играше 582 пати за Баерн Минхен и го освои германското прво првенство и како играч и како тренер.

Роберто Кавали беше италијански моден дизајнер. Модната куќа Роберто Кавали продава луксузна облека, парфеми и кожни додатоци.

фото:Freepik