Радио Милева знае како да крене прашина

Станија објави уште една врела снимка: Овој пат комплетно гола пие кафе

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Станија објави уште една врела снимка: Овој пат комплетно гола пие кафе

Победничката на реалното шоу „Елита 9“, Станија Добројевиќ, објави жешка снимка од Мајами на која целосно гола во станот пие кафе.

Старлетата позираше во луксузениот стан со пешкир на главата и целосно без облека, додека опуштено седеше покрај прозорецот и уживаше во утринското кафе.

Погледнете ја објавата на Instagram

Прекрасниот поглед на панорамата на градот падна во втор план поради нејзиното провокативно издание во кое за малку ќе покажеше премногу.

Жешките кадри во рекорден рок предизвикаа вистинска лавина од коментари и го вжештија Инстаграм, докажувајќи дека Станија и те како знае како да крене прашина и да го привлече вниманието на јавноста каде и да се појави.

фото:Instagram printscreen/stanijadobrojevic

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