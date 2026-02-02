Иако секогаш ја гледаме негувана и со шминка, пејачката овој пат не се двоумеше да го покаже своето прирдно издание, објавувајќи фотографија на Инстаграм без шминка.

Пејачката Снежана Ѓуришиќ е на естрадата со децении, а многумина ја сметаат за една од најубавите пејачки уште од нејзините почетоци, кога нејзината убавина беше особено впечатлива.

Иако секогаш ја гледаме облечена и нашминкана, пејачката не се двоумеше да ја покаже својата природна убавина сега, објавувајќи фотографија на Инстаграм без шминка.

Нејзините следбеници ја пофалија за нејзиниот изглед и храброст, бидејќи многу дами на јавната сцена не се осмелуваат да објават фотографија без филтер и монтажа.

Пејачката, всушност, беше на третман по бројните фотосесии, па покажа дека нема проблем да се фотографира на сосема опуштен начин.

– Снежана е, пред сè, дама, а со ова покажа дека нема комплекси. „Секоја чест и само така продолжете – беше само еден од коментарите на мрежите.

foto: Printscreen/Instagram/snezanadjurisic6_fp/facebook