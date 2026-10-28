Слатко и антибиотици значи хаос во стомакот

Нова студија објавена во списанието „Nature“ открила дека шеќерот за време на антибиотската терапија може дополнително да ја наруши цревната флора и да го поттикне ширењето на потенцијално штетни бактерии.

Чоколадото, колачите и другите слатки на многумина им се омилена утеха кога не се чувствуваат добро, но нова студија покажува дека прекумерниот внес на шеќер за време на терапијата со антибиотици може дополнително да ја наруши рамнотежата на бактериите во цревата. Истражувачите предупредуваат дека оваа комбинација би можела да овозможи ширење на потенцијално штетни микроорганизми, поради што за време на лекувањето треба да обрнете внимание и на исхраната.

Истражувањето објавено во научното списание „Nature“ се занимавало со влијанието на исхраната врз цревниот микробиом, односно заедницата микроорганизми што живеат во дигестивниот систем и имаат важна улога во одржувањето на здравјето. Научниците анализирале податоци за 9.419 оброци што ги консумирале 173 пациенти за време на болничко лекување со трансплантација на крвотворни матични клетки. Кај 158 пациенти ги следеле и промените во составот на цревните бактерии. Резултатите покажале дека поголемиот внес на слатки и шеќер при изложеност на антибиотици бил поврзан со поизразено нарушување на цревниот микробиом.

Што се случува кога ќе се спојат шеќерот и антибиотиците?

Антибиотиците се неопходни за лекување бројни бактериски инфекции, но нивното дејство не е ограничено исклучиво на бактериите што ја предизвикале болеста. Тие можат да ја нарушат и природната рамнотежа на микроорганизмите во цревата, вклучувајќи ги корисните бактерии што помагаат во контролирањето на потенцијално штетните микроби.

Токму во такви околности, покажало истражувањето, исхраната богата со едноставни шеќери би можела дополнително да ја влоши ситуацијата. Кај пациентите што за време на антибиотската терапија консумирале повеќе слатки била забележана помала разновидност на цревните бактерии, со зголемена застапеност на бактерии од родот „Enterococcus“. Одредени видови од овие бактерии можат да предизвикаат сериозни инфекции, а некои развиле отпорност на повеќе антибиотици. Проблемот настанува кога ќе се наруши природната микробна рамнотежа, бидејќи потенцијално штетните микроорганизми тогаш можат полесно да се размножуваат.

Истражувачите ги провериле резултатите и кај глувци

За дополнително да ја испитаат забележаната поврзаност, научниците спровеле експерименти врз глувци. Животните што добивале сахароза, односно обичен шеќер, заедно со антибиотици имале поизразено и подолготрајно ширење на ентерококите од животните што примале антибиотик без додаток на шеќер.

Овој наод укажува дека шеќерот може да придонесе за промени во цревната микробиота по примената на антибиотици. Сепак, важно е да се нагласи дека истражувањето не докажало оти јадењето слатки директно предизвикува појава на бактерии отпорни на антибиотици. Кај луѓето била утврдена поврзаност меѓу исхраната и промените во микробиомот, додека експериментите врз животни обезбедиле дополнителни докази за можниот механизам.

Постои и важно ограничување: истражувањето опфатило пациенти што минувале низ трансплантација на крвотворни матични клетки, со интензивно лекување и примена на антибиотици. Затоа резултатите не можат автоматски да се пренесат на сите луѓе што земаат антибиотици поради вообичаени инфекции.

Дали треба да избегнувате слатки додека пиете антибиотици?

Авторите на студијата сметаат дека намалувањето на внесот на храна богата со едноставни шеќери за време на антибиотската терапија би можело да помогне во ублажувањето на штетните промени во цревниот микробиом. Сепак, потребни се дополнителни истражувања за да се утврди дали таквата промена во исхраната навистина ги подобрува здравствените исходи кај пациентите.

Тоа не значи дека едно чоколадо или колаче ќе го поништат дејството на антибиотикот или ќе предизвикаат отпорност кај бактериите. Многу поважно е да избегнувате претерување со слатките, да одржувате разновидна и урамнотежена исхрана и да се придржувате до упатствата на лекарот за земање на терапијата. Антибиотиците треба да ги користите исклучиво по препорака на здравствен работник, во пропишаната доза и времетраење. Исхраната може да биде важен дел од грижата за здравјето за време на лекувањето, но не може да ја замени правилната употреба на лековите.

фото:Freepik

извор:точка.ком.мк