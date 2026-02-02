Скандал на аеродромот: Жељко Шашиќ предизвика хаос, а потоа повика обезбедување (видео)

Пејачот Жељко Шашиќ предизвика вистински скандал на аеродромот „Никола Тесла“ во Белград кога повика обезбедување поради присуството на новинари.

Откако минатиот викенд пцуеше и викаше по претставниците на медиумите, овој пат инсистираше обезбедувањето да ги отстрани новинарите од зградата на аеродромот.

Еден од вработените им се приближил на новинарите и ги прашал дали имаат акредитација, додека Шашиќ задоволно се насмевнал и влегол во лифтот.

Да ве потсетиме дека Жељко Шашиќ е лут на членовите на седмата сила поради неговата контроверзна изјава дека сите во емисијата се дрогираат освен него. Тоа тврдење предизвика хаос, за што Шашиќ ги обвинува новинарите, наместо себеси.

