Шеснаесет години од големата трагедија кога Ксенија Пајчин почина на ужасен начин

Овој понеделник, 16 март 2026 година, се навршуваат 16 години од големата трагедија кога пејачката Ксенија Пајчин и нејзиното тогашно момче Филип Каписода починаа на ужасен начин – тој ѝ го одзеде животот, а потоа изврши самоубиство.

Во март 2024 година, екипата на Телеграф ја посети зградата каде што живееше Ксенија Пајчин и за жал беше убиена на кобниот 16 март 2010 година, со цел конечно да се открие вистината за тоа што се случило со тој стан и дали некој, и кој, живее во него сега.

Тие успеале да го дознаат ова откако еден од станарите љубезно ја отворил вратата и разговарал со нив, а разговарале и со поранешните соседи на Ксенија.

Двајца од нив беа присутни на тој судбоносен ден кога Филип ја уби Ксенија.

– Што се однесува до несреќата, јас бев таму тој ден – рекол тогаш г-дин Душан.

Другиот господин, Божа, е сосед од зградата до онаа каде што живеела Ксенија, но ја познавал.

– Јас живеам тука 50 години. Ја познавав и Ксенија. Таа беше на вториот кат – рекол тој во таа пригода, покажувајќи кон терасата.

– Тоа попладне бев таму, седев и пиев кафе, кога Филип ја уби Ксенија… се слушна истрел. Луѓето коментираа „некои луѓе загинаа“, но јас не знаев дека е таа – се присети тој.

