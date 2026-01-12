Сека им одржа лекција на многу мажи: Пејачката зграби лопата и го исчисти снегот пред куќата (видео)

Сека Алексиќ со години живее со своето семејство во Стара Пазова, каде што пронајде приватност и мир.

Иако многумина претходно ја етикетирале како „арогантна“ личност, Сека постојано ги негираше сите нив со своите постапки, јавни појавувања, па дури и рекламирање на социјалните мрежи.

Пејачката, која зад себе има кариера долга речиси три децении и многу хитови, ужива во хармоничен семеен живот со својот сопруг Вељко и синовите Јаков и Јован.

Сека сега повторно позитивно ги изненади сите со својата најнова објава на Инстаграм, покажувајќи дека таа, иако е музичка ѕвезда, е и сосема обична жена, мајка и домаќинка.

Бидејќи снегот во претходните денови ги обели патиштата и дворовите и ги покри,Сека не се двоумеше да земе лопата и да го исчисти снегот во дворот.

Пејачката не чекаше ничија помош, дури ни од својот сопруг, ниту пак ангажираше некого за ова, туку во слободното време ги зграпчи алатките и сама го реши проблемот.

Нејзиното видео предизвика хаос на мрежите, а воодушевените следбеници ја пофалија.

Сека носеше тренерка и хеланки, а имаше и очила на главата.

Сека ги наведе јавните личности кои го започнаа предизвикот во описот на објавата и напиша:

– Ако тие можат да го започнат предизвикот, јас можам да го продолжам. Ја имате песната, на вас е само да го исчистите снегот – напиша таа додека нејзиниот хит се слушаше во позадина.

Foto: printscreen/instagram.com/seka_aleksic