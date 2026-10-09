Сека Алексиќ во еротска предигра пред камера со сопругот Вељко (видео)

Сека Алексиќ го објави спотот за песната „Meni si neko“, која е дел од нејзиниот најнов албум „Femme Fatale“ објавен во октомври 2026 година.
Вељко Пиљикиќ. Нивното појавување заедно предизвика многу коментари и внимание во јавноста поради страсните и провокативни сцени кои ја доловуваат приказната на песната.
Сека Алексиќ отворено призна дека „Meni si neko“ е нејзината најомилена песна од целиот албум, опишувајќи ја како исклучително лична и емотивна. Токму затоа одлуката нејзиниот сопруг Вељко да биде главниот актер во видеото има посебна тежина, пренесувајќи ја нивната реална приватна блискост на екранот.
View this post on Instagram
Инаку, целиот проект и албумот „Femme Fatale“ (кој содржи 8 песни) го потпишува познатиот репер и продуцент Стефан Ѓуриќ – Раста и неговиот тим.
фото:instagram printscreen/kristijan.belleza/