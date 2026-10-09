Радио Милева жешко и провокативно

Сека Алексиќ во еротска предигра пред камера со сопругот Вељко (видео)

4 мин. читање
Сека Алексиќ во еротска предигра пред камера со сопругот Вељко (видео)

Сека Алексиќ го објави спотот за песната „Meni si neko“, која е дел од нејзиниот најнов албум „Femme Fatale“ објавен во октомври 2026 година.

Вељко Пиљикиќ. Нивното појавување заедно предизвика многу коментари и внимание во јавноста поради страсните и провокативни сцени кои ја доловуваат приказната на песната.

Сека Алексиќ отворено призна дека „Meni si neko“ е нејзината најомилена песна од целиот албум, опишувајќи ја како исклучително лична и емотивна. Токму затоа одлуката нејзиниот сопруг Вељко да биде главниот актер во видеото има посебна тежина, пренесувајќи ја нивната реална приватна блискост на екранот.

Инаку, целиот проект и албумот „Femme Fatale“ (кој содржи 8 песни) го потпишува познатиот репер и продуцент Стефан Ѓуриќ – Раста и неговиот тим.

фото:instagram printscreen/kristijan.belleza/

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top