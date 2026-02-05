Радио Милева весело, весело

Се огласи мајката на Милица Тородовиќ по раѓањето на внукот: „Баба е среќна до небо“

Пред два дена Милица Тодоровиќ се породи и роди здраво машко бебе, а синоќа нејзините најблиски го прославија раѓањето на Богдан.

Мајката на пејачката, Јасмина,  дефинитивно беше една од највеселите и се огласи јавно.

– Добредојде момче мое. Баба е среќна до небото – рече мајката на пејачката.

Патем, на прославата на раѓањето на малиот Богдан синоќа, имаше голем број колеги на Милица, меѓу кои беа кумот Стева Анѓелковиќ, Катарина Живковиќ и многу други.

фото:Instagram printscreen/ milicatodorovicofficial

