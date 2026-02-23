Сара Јо одговори на грубите критики за нејзиниот изглед

Сара Јо во последно време добива многу груби негативни коментари на социјалните мрежи во врска со нејзиниот изглед, а некои коментираат дека се здебелила. Сепак, таа одговори на тие коментари.

„Сарице, итно стави се на диета. Те молам не полудувај. Колку килограми се здебели во последната година? Веќе немаш врат, не изгледа добро“, се само дел од коментарите што Сара Jо ги доби на својот Инстаграм профил.

„Ништо не е подобро од искрен, топол и, пред сè, добронамерен коментар. Тешко ми е да напишам приказна поради мојот врат, но сепак морав да ти се заблагодарам, Петрице“, напиша Сара во тоа време како одговор на злонамерните критики.

Потоа откри дека се држела на диета, што го сподели со своите следбеници утрово.

Пејачката се снимила себеси во пижами, како пие здрав пијалок и покажа детален план за исхрана кој треба да ѝ помогне да ослабе, пишува Телеграф.

Foto: print screen/Instagram/sarajoofficial