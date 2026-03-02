Сања Вучиќ го изненади Амиџиќ со овој детаљ за нејзиното момче: „Не го очекував тоа!“

Пејачката Сања Вучиќ откри детаљ за своето момче за време на нејзиното последно телевизиско појавување, а тоа го изненади водителот Огњен Амиџиќ, со оглед на тоа што таа се труди својот љубовен живот да го држи подалеку од љубопитните погледи колку што е можно повеќе. Откако тој ја праша како се вика за време на играта „Јади или одговори“, Сања направи преседан – и таа не го криеше тоа.

– Искрено, се вика Огњен. Тој е многу добар човек и е одличен – рече таа во „Амиџи шоу“, што дури ни самиот водител не го очекуваше.

– Не го очекував овој одговор – беше неговата реакција.

Зборувајќи за нејзиниот љубовен живот малку порано, да се потсетиме, Сања рече дека поради една личност на оваа тема „баш не сака да зборува“.

– Ретко зборувам за тоа бидејќи сите би можеле да ги видат моите погрешни избори. Бидејќи тогаш сум ранлива, а потоа излегувам вака и онака. Се чувствувам глупаво што сите мораа да го видат сето тоа – беше искрена таа во интервју за одредени медиуми.

