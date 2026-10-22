Расната битолчанка попозната од „Ѕвездите на Гранд“ од „памет ги вади“ следбениците со своите мега пропорции, особено одзади

Кога станува збор за привлекување на вниманието и загревање на атмосферата на социјалните мрежи, таа е меѓу малкуте што знае да го направи тоа толку ефективно и со толкав стил – атрактивната битолчанка Марија Груевска, на јавноста попозната по нејзиното моќно учество пред неколку сезони во регионалното музичко шоу „Ѕвездите на Гранд“.

Сега, под новото презиме по сопругот, како Марија Стојаноски, таа повторно успеа да ја крене бурата во медиумскиот простор, докажувајќи дека нејзината екстравагантност не исчезна туку само доби една нова, уште пожешка димензија.

Наместо сценските костими и шокантните настапи со кои ја фасцинираше публиката пред малите екрани, Марија овој пат ги искористи своите најсилни природни адути за да ја хипнотизира машката популација.

Преку своите најнови сторија, спакувани од Шпанија меѓу стари камени ѕидови и впечатливи кактуси, таа позира во тесен, огнено-црвен фустан кој буквално пука на неа, во комбинација со впечатливи каубојски чизми.

Она што веднаш паѓа во очи и не дозволува погледот да се тргне настрана е нејзиниот брутален сексапил и бујните облини кои редовно ги сервира во јавноста.

Секоја нејзина нова објава е вистински празник за очите, а мажите едноставно остануваат без зборови пред масивните, мега пропорции што таа гордо ги истакнува во прв план, особено кога ќе го сврти грбот кон објективот.

Тој специфичен профил, каде што доминира нејзината беспрекорно дефинирана фигура со изразени облини што потсетуваат на светските латино убавици, стана нејзин заштитен знак со кој буквално ги „вади од памет“ своите обожаватели.

На крајот, Марија уште еднаш покажа дека уметноста на провокацијата не се крие во вулгарноста, туку во смелоста да се поседува и да се покаже сопственото тело со апсолутна самодоверба.

фото:Instagram printscreen/ri_ja_g/Gemini (AI)