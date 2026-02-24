Првиот кадар од Лепа Брена во филмот за Саша Поповиќ: Едвај ја изговори оваа реченица

Лепа Брена ќе се појави во филмот „Распродажба“, кој семејството на Саша Поповиќ, со поддршка на Гранд Продакшн, го снима во последните месеци.

Иако призна дека нема никаков контакт со Брена и дека не ја посетила откако Саша почина, Сузана Јовановиќ нагласи дека Брена ќе биде дел од овој филм, и така е.

Во трејлерот објавен синоќа, во еден момент фолк ѕвездата беше прикажана како зборува со грутка во грлото.

– Дури и кога ни беше најтешко, секогаш се согласувавме дека мора да продолжиме понатаму… – Репликата на Брена е прикажана во трејлерот.

Во филмот ќе бидат прикажани сите личности што Сузана ги сметала за важни во животот на Саша и кои треба да бидат таму за да кажат нешто за него. Филмот „Распродажба“ ќе се прикажува на Прва телевизија во два дела, во сабота и недела во 20 часот.

