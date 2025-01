Почина пејачот Сем Мур

Сем Мур, пејачот на дуото од 1960-тите Сем и Дејв, познат по хитовите како Soul Man и Hold On, I’m Comin’, почина на 89-годишна возраст по компликации од операција.

Мур, кој влијаеше на музичари како Мајкл Џексон, Ал Грин и Брус Спрингстин, беше примен во Рокенрол Куќата на славните во 1992 година, заедно со Двејн Пратер.

За време на нивниот мандат во Stax Records во Мемфис, Тенеси, Мур и Претер беа вторите најважни дела зад Отис Рединг.

Тие ја трансформираа госпел музиката во високоенергетско сценско шоу и снимија некои од најтрајните хитови на соул музиката, вклучувајќи ги You Don’t Know Like I Know, When Something is Wrong With My Baby и I Thank You.

Како и многу други душевни дела од тоа време, Сем и Дејв исчезнаа по 1960-тите. Сепак, Soul Man повторно се најде на топ листите кон крајот на 1970-тите, кога Блуз Брадерс, Џон Белуши и Ден Ајкројд, повторно ја снимија песната.

Мур поголемиот дел од својот живот го поминал справувајќи се со судски процеси бидејќи чувствувал дека бил измамен од музичката индустрија.