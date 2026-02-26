Пејачот на сите девојки им ги ветуваше Малдивите, а неа ја однесе: Дарко Лазиќ со Каќа на егзотичната дестинација

Дарко и Каќа ја напуштија Србија. Тие патуваа со ќерката Срна до местото каде што моментално и пејачот Слоба Радановиќ ужива со своето семејство.

Дарко Лазиќ го користи секој слободен момент за да ужива со своето семејство, а тоа го покажа и сега.

Бидејќи обврските му се зад себе и најде малку слободно време, пејачот го спакува куферот и ја напушти Србија со сопругата Катарина и ќерката Срна.

Двајцата се смееле и се чини дека ова патување дошло во вистинскиот момент за нив, додека Каќа ја држела својата ќерка Срна. Малата Срна била облечена во розова облека.

Семејството прво отпатува во Дубаи, а потоа пејачот покажа што направил прво по слетувањето на аеродромот во Емиратите.

Како што може да се види, семејството отишло во ресторан на појадок, а нарачале јајца со зеленчук и месо, како и пилешко.

Дарко еднаш во Амиџи Шоу откри дека така ги освојувал девојките со тоа што им ветувал дека ќе ги носи на Малдивите, а тоа и го овозможи сега на Каќа.

Пејачот неодамна нагласи како го променил својот начин на живот заради семејството.

Слоба Радановиќ исто така моментално е на истата локација со Јелена и нејзините синови, а потоа се пофалија и како го поминуваат времето далеку од Србија.

