Нови детали од адвокатот на Даниел Кајмакоски: „Киднапирањето можеби е нарачано од личност која добро го познава“

Бранислав Станишиќ, адвокатот на пејачот Даниел Кајмакоски, тврди дека добиле одредени информации што укажуваат дека киднапирањето на пејачот можеби било нарачано.

Помина повеќе од еден месец откако познатиот пејач Даниел Кајмакоски беше киднапиран, а деталите за овој морничав случај продолжуваат да ја шокираат јавноста. Иако киднаперите се уште се во бегство, најновите сознанија се застрашувачки – се сомнева дека киднапирањето е нарачано од лице кое пејачот добро го познава.

Адвокатот на пејачот Даниел Кајмакоски, Бранислав Станишиќ, откри дека неговиот тим има сериозни сомнежи, кои ги споделува со властите.

– Имаме сомнежи поврзани со некои луѓе што Даниел ги познава и со кои имал некаков контакт во минатото – истакна Станишиќ за Курир.рс

Според него, самите киднапери најверојатно се странци, ангажирани за оваа „валкана“ работа. Физичкиот изглед и јазикот што го зборувале укажуваат дека се од Турција, Македонија или можеби дури и од Виена, каде што Даниел живеел повеќе од две децении.

Прашањето што судот ќе треба да го утврди е кој ги убедил и во чие име го направиле тоа.

Како да не била доволна траумата што ја претрпел, пејачот сега се соочува и со огромни финансиски загуби. Неговиот луксузен џип, кој вреди околу 30.000 евра, бил чуван од полицијата со недели за да се отстранат траги од ДНК и примероци, а возилото било вратено целосно уништено.

– Браникот, тркалото, радијаторот, цел агол се скршени. Штетата е сигурно околу 5.000 евра – открива Станишиќ.

Патем, Кајмакоски настапил во Бетон Хол во Белград само една недела по киднапирањето, истото место каде што ја доживеал вистинската драма во својот живот.

