Нов сингл на екс-Фрајла Марија Мирковиќ – „Нико“ (видео)

По низа успешни синглови и два самостојни албума, Марија Мирковиќ отвора ново музичко поглавје! Со новата песна „Niko” носи енергичен ритам, заразна мелодија и емоција инспирирана од грчката музика, а воедно го најавува и новиот албум „El Greko”, кој излегува за само две недели.

Марија Мирковиќ го претставува новиот сингл „Niko”, песна која уште на првото слушање освојува со својата енергија, ритам и препознатлива емоција. Станува збор за музички исчекор со кој кантавторката ѝ открива на публиката една своја нова страна, инспирирана од богатата традиција и темпераментот на грчката музика. Музиката за песната ја напиша самата Marija, текстот е дело на Беба Балашевиќ, додека за аранжманот е заслужен Хрвоје Домазет.

Инспирацијата за новиот музички правец Марија ја пронашла за време на бројните патувања и одмори во Грција, каде што често ги посетувала тамошните клубови и одблизу ја запознавала посебната атмосфера на грчката музичка сцена. Токму тие моменти, исполнети со силни емоции, ритам и темперамент, ја поттикнале и самата да се испроба во нешто поинаков музички израз. Љубовта кон грчкиот звук со текот на времето прераснала во идеја за цел албум, а „Niko” е првиот резултат од таа нова музичка авантура.

Новиот сингл така го најавува албумот „El Greko”, кој ќе излезе за две недели, а на публиката ѝ носи спој од искреност, страст, меланхолија и медитерански темперамент. Иако се потпира на препознатливиот авторски сензибилитет на Марија Мирковиќ, албумот носи и низа музички изненадувања, откривајќи ја нејзината сестраност и подготвеноста да истражува нови звуци. Оние што веќе имале можност да ја слушнат песната „Niko”, но и остатокот од албумот, останале пријатно изненадени од разновидноста и новиот музички израз што го претставила Марија.

Песната е придружена и со видеоспот кој дополнително ја нагласува нејзината емотивна и музичка сила. За неговата реализација се заслужни Кристијан и Игор Бурловиќ, а визуелната приказна е целосно насочена кон Марија и гудачкиот оркестар предводен од Матеј Михаљевиќ. Токму гудачките инструменти ѝ даваат посебна димензија на целата изведба, создавајќи впечатлива атмосфера која совршено се надоврзува на мелодијата и емоцијата на песната. Едноставниот, но ефектен визуелен пристап ја става музиката во преден план и дополнително ја истакнува интерпретацијата на Марија.

Зад Марија Мирковиќ веќе стои богата авторска и изведувачка кариера. На пошироката публика ѝ е позната како поранешна членка на популарната група The Frajle, во која со години го градеше својот препознатлив авторски ракопис и напиша некои од нивните најпознати хитови. Својот талент за пишување песни продолжи да го развива и по заминувањето од групата, создавајќи сопствен репертоар, но и пишувајќи песни за други изведувачи.

Самостојната кариера ја започна со синглот „Požuri, požuri” и настапот на изборот за песна на Евровизија во 2022 година. Следуваа песните „Ne pitam te ja za nju”, „Moja duša” и „Prezirem samoću”, со кои продолжи да го гради сопствениот музички идентитет. Особено важен момент во нејзината соло-кариера беше истовременото објавување на два албума, авторското издание „Ja sam Marija” и албумот со преработки „I to sam ja”, со кои покажа различни страни на својот музички сензибилитет.

По години творење, настапување и истражување на различни музички изрази, Марија Мирковиќ сега ѝ претставува на публиката уште едно свое лице. Со албумот „El Greko” за првпат се свртува кон грчкиот звук, спојувајќи го сопствениот авторски потпис со музичката традиција што ја освоила за време на патувањата. Песната „Niko” е само првиот поглед кон тој нов свет, а остатокот од албумот носи уште многу музички изненадувања.