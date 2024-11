Ниту самиот не верува: Овој актер е прогласен за најсексапилен маж за 2024 година (фото)

Пред крајот на годината секогаш се случуваат избори и разни селелкции за она што добива суперлатив „нај“ од разни сегменти од јавниот живот. Па така, реномираниот магазин „People“, го избра најсексапилниот маж за 2024 година, а титулата му припадна на актерот Џон Красински.

Красински позираше за насловната страница на магазинот, а додека обожавателите го паметат како симпатичниот Џим Харпер од серијата „The Office“, овој пат тој беше претставен во малку поинакво светло. Актерот призна дека кога дознал дека ќе ја добие титулата за најсексапилен маж не можел да верува во тоа и имал „моментално помрачување на мислите“.

Introducing PEOPLE’s 2024 #SexiestManAlive, @JohnKrasinski. 🔥 Pick up your issue on newsstands this week. https://t.co/H792MltVUC

📷: Julian Ungano pic.twitter.com/2rLAbwpRBx

— People (@people) November 13, 2024