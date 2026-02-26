Николина Ковач стана мајка- веста ја обзнани среќниот татко

Пејачката Николина Ковач (35) роди машко.

Нејзиниот сопруг Саша Капор ја објави среќната вест на Инстаграм и откри дека добиле син.

– Мојот живот – напиша Саша Капор и ја означи Николина.

Да потсетиме дека Николина неодамна откри зошто криела дека е во блажена состојба.

– Искрено, пресреќна сум. Не можам да кажам дека е неочекувано, но е во вистинско време. Ми треба некоја нова димензија на љубовта. Ја криев бременоста, иако не мислам дека е можно, но мислам дека мажот прво треба да биде сигурен, а дури потоа да ја објави веста. Имав многу мачнини и не сакав да живеам во некои моменти – рече тогаш Николина.

фото:Instagram printscreen/nikolina.kovac