На годишнината од смртта на Бешлиќ се огласи неговиот син: Објави емотивна порака и ги расплака сите

Денес се навршува една година од смртта на легендарниот пејач Халид Бешлиќ, а неговиот син Дино Бешлиќ по тој повод се огласи со емотивна порака и уште еднаш покажа колку тешко го поднесува губењето на родителите.

Халид почина на 7 октомври минатата година, а болката што ја почувствувало неговото семејство по неговото заминување дополнително се продлабочила само неколку месеци подоцна. Халидовата сопруга Сејда почина на 1 јуни оваа година, по долга и тешка болест, со што Дино за краток период остана без двајцата родители. Нивната загуба, како што може да се види и од неговите објави, остави длабока празнина, а спомените на татко му и мајка му и понатаму се многу емотивни за Дино.

На денешен ден, кога се одбележува првата годишнина од смртта на Халид, Дино со голема тага се присети на родителите и објави емотивна порака на социјалните мрежи.

„Тато, го молам драгиот Алах тебе и на мама да ви подари убав Џенет. Ве сака вашиот син“, пишуваше во објавата.

Заминувањето на Халид минатата година го потресе целиот регион. На неговото последно испраќање во Сараево се собраа голем број граѓани, но и познати личности кои сакаа да му оддадат почит на музичката легенда. Меѓу присутните беа бројни музичари, актери и јавни личности, а од пејачот се збогуваа и неговите долгогодишни пријатели и соработници.

Ниту по смртта на Халид семејството не успеало да се избори со тагата, бидејќи Сејда само неколку месеци подоцна ја загуби битката со болеста. На нејзиниот погреб повторно се собрале бројни познати личности кои му пружиле поддршка на Дино и неговото семејство.

Една година по заминувањето на Халид и само неколку месеци по смртта на мајка му, Дино денес повторно ги преживува најтешките спомени, а болката поради загубата на родителите очигледно не стивнува.

фото: printscreen/instgaram/beslicdinopravi