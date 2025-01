Може ли да се изгуби тежина без вежбање – што велат лекарите?

Иако вежбањето секако помага во согорувањето на калориите, доколку не е придружено со адекватен режим на исхрана, можно е да го немате посакуваниот ефект.

Затоа, можете да изгубите тежина и без напорни тренинзи со промени во исхраната, но сепак, лекарите нагласуваат дека комбинацијата на овие два пристапа е најдобрата опција.

Со години жестоко се дебатира: Дали е подобро да се фокусирате на диета или режим на вежбање кога се обидувате да изгубите тежина? Додека истражувањето со текот на времето генерално покажа дека промените во исхраната ќе имаат поголемо влијание врз вашата тежина отколку само вежбањето, здравствените експерти сè уште ја нагласуваат важноста на вежбањето во холистичка програма за губење на тежината.

Само по себе, „вежбањето не е многу ефикасна алатка за слабеење“, изјави за списанието Women’s Health, Александра Сова, лекарка по интерна медицина специјализирана за превентивна здравствена медицина, исхрана и дебелина и авторка на „The Ozempic Revolution“.

„Сепак, вежбањето е сè уште важно за кардиоваскуларното здравје, целокупната долговечност и когнитивното здравје“, забележува таа.

Мир Али, медицински директор на хируршкиот центар за слабеење MemorialCare во центарот на Оринџ Коуст во Калифорнија, вели да ја разгледаме оваа споредба: возрасен од 70 килограми ќе согори околу 200 калории правејќи 30-минутен час по аеробик со низок интензитет. Мока кафе од Starbucks има речиси 300 калории. Само врз основа на математиката, ќе имате поголемо влијание врз вашите напори за слабеење – и ќе заштедите повеќе време – со едноставно прескокнување на кафето.

Истражувањата дојдоа до слични заклучоци. Еден научен преглед заклучи дека постојаните аеробни вежби со умерен интензитет, како што е пешачење 30 минути на ден, пет дена во неделата, веројатно нема да доведат до значително губење на тежината кај повеќето луѓе без промени во исхраната.

Друга постара научна анализа на 6 студии во Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics покажа дека луѓето кои се фокусирале на диета и вежбање за да изгубат тежина не изгубиле повеќе килограми во период од 6 месеци од луѓето кои штотуку ја промениле исхраната.

Сепак, вежбањето не е целосно бесмислено кога станува збор за слабеење.

Всушност, некои податоци сугерираат дека комбинацијата од промени во исхраната и вежбање е најдобрата опција која ќе ви помогне да изгубите тежина. Меѓутоа, ако на прво место не ја прилагодите вашата исхрана, веројатно нема да видите забележителни резултати, вели таа.

Исто така, вежбањето може долгорочно да направи поголема разлика за вашиот струк. Се разбира, вежбањето од секаков вид сè уште согорува калории.

Меѓутоа, ако не се грижите за исхраната додека вежбате, може да завршите со консумирање на истата количина на калории што сте ги согорувале за време на вежбањето, па дури и повеќе.

фото: FreePick