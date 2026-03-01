Милица Тодоровиќ на прв настап месец ипол по породувањето

Пејачката Милица Тодоровиќ се породи пред нешто повеќе од еден месец и го роди синот Богдан, а синоќа се појави пред публиката за прв пат по породувањето.

Милица беше гостинка на концертот на нејзината колешка Индира Левак, на која ѝ се придружи на сцената и создаде незаборавна атмосфера.

По тој повод, Милица откри за медиумите како се чувствува откако за прв пат се реализира во улога на мајка.

– Ви благодарам за честитките! Одлична сум, одлична сум – изјави таа за Блиц и додаде:

– Впечатоците од концертот се феноменални!

