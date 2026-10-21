„Ми се спушти врвот на носот“: Душица Јаковљевиќ откри во каква состојба е

Душица Јаковљевиќ привлече големо внимание кај јавноста откако се огласи на својот Инстаграм-профил од Военомедицинската академија (ВМА), а сега со уште една фотографија ги збуни своите следбеници, кои помислија дека повторно направила операција на носот.

Душица Јаковљевиќ сега за „Блиц“ откри како се чувствува откако на ВМА направила низа анализи, за што исто така ги извести своите следбеници на социјалните мрежи.

„Немам проблеми со дишењето, тоа е сè во ред, одам на некои други анализи“, откри водителката, а потоа одговори и на прашањето дали направила естетска корекција на носот:

„Врвот на носот ми падна.“

„Во последно време, со оглед на тоа што ми се спушти врвот на носот, го подигнувам со лепливи ленти. Тоа го видов на Инстаграм и многу ми се допаѓа резултатот.“

Таа откри дека сепак ќе направи естетска интервенција на носот, но дека пред тоа ја очекува борба со имунитетот, со која се соочува веќе една година.

„Ги решавам проблемите со имунитетот што ги имам веќе една година. Имам и некои други проблеми за кои сега не би зборувала. До интервенцијата на носот ќе дојде, но откако ќе ги решам сите проблеми“, нагласи таа, додавајќи дека сега се чувствува многу подобро.

„Сè оди кон добро, поточно кон најдобро.“

Во оваа прилика, таа им даде и корисен совет на девојките:

„Многу девојки лепат фластери. Резултатите се краткотрајни, но естетски убави. Мене ми се допаѓаат, а ми помагаат и при дишењето.“

Душица Јаковљевиќ никогаш не криела колку е приврзана за своите деца, а успехот на нејзината ќерка Анѓела ѝ донел неизмерна среќа. Анѓела постигнала одличен резултат на приемниот испит и обезбедила место на државна квота на Стоматолошкиот факултет.

foto: printscreen/instgaram/dusicajakovljevic